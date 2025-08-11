ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключи лятната академия за родители "Първа помощ...

Пиян 16-годишен катастрофира в бордюр и 3 коли след гонка с полицията в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Полиция СНИМКА: Pixabay

Униформените подали звуков и светлинен сигнал за спиране, но тийнейджърът отпрашил

Непълнолетен тийнейджър е задържан за срок до 24 часа след гонка с полицията в Пловдив, завършила с катастрофа, съобщиха от МВР.

Екшънът се разиграл тази сутрин. Около 4 ч., при обход на район "Източен", униформени от Шесто районно управление подали звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил "Фолксваген". Водачът не се подчинил и опитал да избяга. Служителите на реда го последвали, а в заградителните действия се включил още един екип.

Полицаите засекли колата на една от улиците, след като шофьорът се ударил в три паркирани автомобила и бордюр. Установено е, че зад волана му е 16-годишен тийнейджър. Младежът бил и под въздействие на алкохол – тестът с дрегер отчел стойност под 1,2 промила. Непълнолетният отказал да даде кръв за химически анализ.

С полицейска заповед той е задържан. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани в прокуратурата.

