Кортежът на Румен Радев блокира Варна

Кортежът на президента Румен Радев блокира Варна, след като той взе участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 г. на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". За това информира депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов във фейсбук профила си.

Кортежът на Радев се състои от поне 7 черни коли и джипове, придружавани от една полицейска кола и трима полицаи с мотори.

"След като взе участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 г. на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", в разгара на летния сезон „разединителят" на българското общество Румен Радев, успешно блокира цяла Варна със своето „скромно" присъствие", написа той.

По думите му в световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности. "След вчерашните му изпълнения на територията на гр. Варна, президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях", смята Стоянов.

"Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус".

"Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега. След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България".

"Недоумение буди огромното разминаване, когато някой се представя за човек от народа, а в същото време се движи с охрана, достойна за велик диктатор. Тази показна охрана не само контрастира с образа на „човек от народа", но и издава дистанцията и недоверието към самите хора, за които уж се грижи", смята депутатът.

По думите на Стоянов с подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва.

В поста на Калин Стоянов не е отбелязано, че в кортежа вероятно е бил и военният министър Атанас Запрянов, който също беше на церемонията по завършването на курсантите от военноморското училище.