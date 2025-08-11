Задържаха 68-годишен за палеж на сухи треви, храсти и дървета в Тетевенско

Мъж на 68 години е задържан за палеж на сухи треви, храсти и дървета в Тетевенско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигнал за пожар в землището на Тетевен е получен в неделя, около 11:20 ч. По първоначална информация са били запалени изсъхнали треви, листа, храсти и дървета в местността Конски дол. Пожарът се е разпрострял до местността Хаджийските ливади и скалния венец на връх Червен на площ от около 40 дка.

На място са изпратени екипи на пожарната, които заедно със служители на Държавното горско стопанство в Тетевен и доброволци са успели да овладеят огъня. През нощта на място е останал да дежури противопожарен автомобил на тетевенската районната служба, пише БТА.

В хода на работата по случая и след направен оглед като заподозрян за пожара е бил задържан 68-годишният тетевенец. Образувано е досъдебно производство и разследването продължава под ръководството на прокуратурата в Ловеч.

Преди седмица по подозрение в палеж близо до бензиностанция на пътя София – Варна, в района на Боаза беше задържан мъж на 39 години от луковитско село. Огънят изпепели сграда, лек и лекотоварен автомобил, към 20 кубика дървен материал и около 5 декара сухи треви.