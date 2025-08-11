ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поискаха задържане под стража за мъж, опитал да да...

В Котел строят уникален за България възрожденски летен атракцион

Ваньо Стоилов

Строителството на аткракциона напредва. Снимка: Община Котел

В Котел започна изграждането на първия по рода си в България възрожденски летен атракцион, който ще обедини архитектура, история, природа и семейни дейности, съобщиха от пресцентъра на общината.  Проектът е създаден по идея на кмета на общината  Коста Каранашев и е замислен като своеобразен портал към културно-историческото и туристическото богатство на региона.

Атракционът, разположен в местността „Дълга поляна", ще представя богатото биоразнообразие и архитектурното наследство на Котел в интерактивна, тематично зонирана среда. Комплексът ще включва три основни зони – "Възрожденска архитектура", "Късна античност" и "Биологично разнообразие". Посетителите ще открият дървени и въжени люлки, катерушки, мостчета, огледални инсталации, зони за баланс, дървени къщички, павилион за рекламни материали и кътове за отдих. Сред акцентите е сцена с макет на къщата на Сава Филаретов, предназначена за концерти и театрални постановки.

Всичко ще бъде изградено с местни материали, с интелигентни препратки към културните и природните забележителности на района, но без директни реплики. Проектът е разработен с мисъл за цялото семейство и ще подлежи на адаптация според нуждите на туристическия продукт и активността на местната общност. Предвижда се и втори етап на развитие – изграждане на малка средновековна дървена крепост, вдъхновена от времето на хан Аспарух.

Вече е монтирана желязната основа на бъдещия дървен покрит пешеходен мост, който ще свързва зоната с парк „Изворите" при Стойкова чешма. Съоръжението е част от по-мащабен план за благоустрояване на района, който включва паркоместа за автомобили, кемпери и каравани, както и експозиционни пространства още от входната зона.

Проектът се финансира чрез стратегията за ВОМР, управлявана от Местна инициативна група „Котел, Сунгурларе и Върбица", по Програмата за развитие на селските райони. Очаква се завършването му през септември тази година, като той ще се впише в дългосрочната визия на общината за разширяване територията на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим – събитие, което всяка година привлича все повече гости в Котел.

