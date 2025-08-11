ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поискаха задържане под стража за мъж, опитал да да...

Времето София 35° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21084546 www.24chasa.bg

Мъж остави прощално писмо на майка си и се хвърли под влака

Тони Маскръчка

2288
Мъж остави прощално писмо на майка си и се хвърли под влака. Снимка: Pixabay

В края на миналата седмица пътническият влак, пътуващ по линията Кюстендил – София, е блъснал мъж, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Сигналът е подаден в 18.39 ч. в полицията чрез тел.112 от началника на влака, който е съобщил, че мъжът е изскочил внезапно пред влака.

Местопроизшествието е посетено от дежурна полицейска група и медицински екип, който е констатирал смъртта на 38-годишния мъж. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Малко преди инцидента – в 18.13 ч, е постъпил сигнал от майката на 38-кодишния мъж, която съобщила, че той е оставил прощална бележка и тя не може да се свърже с него. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата

Мъж остави прощално писмо на майка си и се хвърли под влака. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)