Поискаха задържане под стража за мъж, опитал да да...

Мъж опита да запали дома на родителите си, друг наби жена си, трети - чичо си

Тони Маскръчка

456
Полиция СНИМКА: 24 часа

45-годишен мъж е задържан от дупнишки полицаи за опит да запали жилището на родителите си в Дупница. Бързо полицейско производство е образувано по случая в Районното управление и е уведомена прокуратурата.

В края на миналата седмица е задържан 30-годишен мъж за повреждане на чужда собственост. Той е нанесъл щети по автомобила на сестра си в дупнишкото село Бистрица. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Бързо полицейско производство за домашно насилие е образувано в края на миналата седмица в РУ Рила. 33-годишен мъж от с. Пороминово е нанесъл побой на жената, с която живее. Задържан е с полицейска заповед. Уведомена е прокуратурата.

В края на миналата седмица след семеен скандал в къща в града е задържан 38-годишен кюстендилец , той направил забележка на чичо си за силната музика, след караницата последвало обръщане маса и счупени съдове.

Образувано е бързо полицейско производство.

