208 души издържаха успешно изпитите и се сдобиха с ловни билети на Североизток

208 са новите ловци на територията на Североизточното държавно предприятие с център Шумен, всички те издържаха успешно теоретичните и практическите изпити през това лято, съобщават от предприятието. Документи бяха подали 309 жители на областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич. 25 са дамите, които са пожелали да се сдобият с ловен билет, като 12 от тях са издържали успешно изпитите.

През тази година най-много са новите ловци във Варна – 96, следвани от тези в Добрич – 70 и 28 в Нови пазар. В Шумен и Преслав през тестовете и стрелбите са преминали по 20 човека, в Попово – 18, в Тервел – 15, в Омуртаг и Паламара по 13, а 11 са търговищенците, които са показали добри познания и умения по темата.

Миналата година желаещите да станат ловци бяха повече - 462, като 218 от тях се сдобиха с така желания билет, а 15 последователки на богинята Диана успяха да покрият всички изисквания на изпитващите.

През тази година ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина стартира на 9-ти август.