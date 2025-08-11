ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нападнаха и намушкаха с нож мъж в Самоков

2604
Нож

Мъж е бил нападнат и ранен с нож в Самоков, съобщават от полицията. Инцидентът е станал около 23:30 часа на 8 август.

Около 00:20 часа на 9 август в Районно управление-Самоков е получен сигнал от Спешна помощ за приет мъж с порезна рана над лакътя. Пострадалият е криминално проявен, а след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение, предаде dariknews.

След проведени бързи оперативни действия, криминалистите са установили и задържали извършителя, който също е познайник на полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

Нож

