Задържаха 21-годишен, намушкал друг с нож

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 21-годишен, намушкал с нож мъж.

На 02.08.2025г. около 21,00 часа пред денонощен магазин в гр. София, обвиняемият Г.К. чрез удар с нож гърдите причинил на Т.О. средна телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезна рана на гръдната стена и отслабено дишане.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода", съобщават от Прокуратурата.

Г.К. е осъждан. Предвид възможността да се укрие или да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 11.08.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража".