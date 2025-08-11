Атанас Зафиров се намеси в споровете на арменската църква в България

Вицепремиерът Атанас Зафиров изрази пълна подкрепа за делата на канонична арменска църква и нейните духовни представители. Това стана по време на среща с епископ Датев Агопян, архиерейски наместник на Арменската апостолическа църква в България, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Срещата с вицепремиера Атанас Зафиров бе по настояване на епископа, който представи проблемите с функционирането на арменската църква у нас, свързани с нейния Епархийски съвет.

Епископ Агопян отбеляза, че в последните години у нас има проблем с нормалното функциониране на Арменската църква и обясни, че се надява на подкрепа от българската държава при разрешаването на конкретния казус.

„С голяма тъга научих за този проблем. Вие сте напълно прав. Нашите отношения през всички тези години са били отлични. Арменската диаспора в България е образец за интеграция и приятелство между нашите народи. Затова искам да ви уверя, че в мое лице ще имате пълна подкрепа за разрешаването на този и всякакви подобни проблем". Ние ще окажем пълно съдействие като запознаем всички институции с проблема, добави Зафиров.

Аз съм ангажиран от дълги години с арменската кауза, с развитието на отношенията между нашите братски държави, увери вицепремиерът Зафиров.

В срещата участваха директорът на дирекция „Вероизповедания" към Министерския съвет Никола Петков и видният общественик и представител на арменската общност в България, Рупен Крикорян.

Вицепремиерът Атанас Зафиров е пет мандата председател на групата за приятелство с Армения в пет различни парламента, както и носител на Медал на благодарността, връчен му лично от президента на Армения.