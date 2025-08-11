44-годишен мъж е в тежко състояние след падане с тротинетка в село Черни Осъм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Плевенчанин на 44 години е в тежко състояние след падане от електрическа тротинетка в троянското село Черни Осъм, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около 17:40 ч. вчера. Мъжът е управлявал индивидуалното електрическо превозно средство, когато паднал на асфалта в района на водноелектрическата централа в селото. Той е получил наранявания на главата и е откаран в тежко състояние към болница в Плевен.

По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство и се изясняват обстоятелствата около произшествието.

За БТА от ОД на МВР – Ловеч съобщиха, че от началото на годината в областта са регистрирани пет пътнотранспортни произшествия с електрически тротинетки, при които са пострадали шестима души.