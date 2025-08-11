Областна администрация София: Няма продадени държавни имоти през мандата Арсов

Няма продадени държавни имоти по време на мандата на областния управител Стефан Арсов. Това става ясно от прессъобщение до медиите.

Областна администрация София информира обществеността, че в периода на управление на областния управител Стефан Арсов не е извършена продажба на нито един държавен имот, тъй като приоритет на администрацията е запазването на държавната собственост и нейното ефективно и прозрачно управление в интерес на обществото. Всеки гражданин или институция може да провери това лесно онлайн в имотния регистър.

В името на институционалната прозрачност, следва да се отбележи, че по време на мандата на предходния областен управител и бивш депутат от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" г-жа Вяра Тодева са реализирани продажби на четири държавни имота с обща квадратура 9 247 кв. м. в период от едва четири месеца. Продажбата на тези имоти възлиза на обща стойност близо 4 милиона лева.

Областна администрация София подчертава, че Стефан Арсов и неговият екип ще продължат да работят за защита на обществения интерес, спазване на закона и пълна отчетност пред гражданите.