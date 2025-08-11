Църквата: Кмет в София ни притиска да изберем конкретна фирма за строителство на храм

Софийската света митрополия обвини кмета на столичия район "Изгрев" в натиск, за да изберат конкретна строителна фирма да довърши храма в квартала. Миналата година общинския съвет отпусна 1,5 млн. лв., които бяха преведени на църквата. Миналата седмица кметът на "Изгрев" д-р Делян Георгиев публикува във фейсбук пост, то който остава ясно, че дарените от Столична община средства за довършването на храма „Св. Пимен Зографски" не били преведени по сметка на църковното настоятелство. Това станало "без адекватно, колегиално и юридически обосновано обяснение от страна на бюрократите на Митрополията".

От Софийската света митрополия изказват признателност към Столичния общински съвет и Столична община за безвъзмездната помощ и споделят желанието на Делян Георгиев храмът да бъде завършен и осветен възможно най-скоро.

"До този момент в стремежа си да запази добрия тон ръководството на Софийската света митрополия се въздържаше от публичен коментар по случая, въпреки упражнения натиск строително-ремонтни дейности да бъдат възложени на един конкретен изпълнител, определен от кмета на район „Изгрев" – дружеството „Дока строй" ЕООД. В действителност с решени на Столичния общински съвет е разрешено отпускането на финансова помощ в размер на 1 517 200 лв. от бюджета на Столична община на Софийската света митрополия за продължаване изграждането на православен храм „Свети Пимен Зографски" в „Изгрев". Сумата е предоставена на Софийската света митрополия съгласно сключен договор за дарение, като същата и до този момент е налична по сметката ѝ", пишат в позицията си от митрополията. Според тях натискът започнал в наалото на това лято, но безвъзмездната финансова помощ задължавала духовниците да бъдат особено внимателни при определянето на изпълнителя и конкретните договорни условия. Това е строящият се храм "Св. Пимен Зографски".

"На Софийския епархийски съвет бе представен за одобрение договор с „Дока строй" ЕООД, който не предвиждаше реална защита на интереса на възложителя, и изискваше авансово плащане към строителя в размер на 30% без обезпечение на авансовото плащане. Представихме изцяло нов проект на договор и наред с това поискахме авансовото плащане да бъде обезпечено с банкова гаранция, но това искане бе отхвърлено", казват от Софийската света митрополия. На проведените срещи д-р Делян Георгиев си позволил да преговаря от името на „Дока строй" ЕООД и да поставя условия, неизпълнението на които според него щяло да доведе до задължение на Софийската света митрополия да върне парите.

"Един ден преди публикацията на д-р Георгиев на фейсбук страницата му разбрахме, че „Дока строй" ЕООД са съгласни да отпадне авансовото плащане поради нежеланието им да обезпечат същото с банкова гаранция", пишат още от митрополията. Те са проверили фирмата в Търговския регистър. Справката им показала, че дружеството е регистрирано през 2019 г., капиталът му е 100 лв., а седалището е в село Овчарци, община Сапарева Баня.

"От публично обявена информация на интернет страницата на Камарата на строителите е видно, че „Дока строй" ЕООД няма деклариран производствен опит за 2022 г. и 2024 г., а производственият ѝ опит за 2023 г. и 2025 г. е сформиран 100% от строителни дейности, възложени от р-н „Изгрев", представляващи пристройка за 4 групи на ДГ „Радецки", надстрояване с един етаж на съществуващ административен корпус на ДГ „Радост", ремонт на покрив на ДГ „Брезичка" и реконструкция на детски площадки на територията на район „Изгрев". Можем само да предполагаме как „Дока строй" ЕООД е избрано за изпълнител на тези дейности и дали не е по причина, че кмет на района за периода на извършването им е именно д-р Георгиев", изказват опасенията си от Софийската света митрополия. Те не са убедени, че "Дока строй" ЕООД има капацитета и опита да изпълни строителни дейности, необходими за довършването на сложен проект като изграждането на храма „Св. Пимен Зографски" въз основа на ясни договорни условия, които гарантират в достатъчна степен интереса на възложителя. Те призовават за открита, прозрачна и конкурента процедура по избор на изпълнител при ясни договорни взаимоотношения, предвиждащи гаранции за това, че възложените дейности ще бъдат изпълнени в договорените срокове и с необходимия професионализъм за благото на жителите на район „Изгрев" и за обща полза и спасение.

Строителството на храма през годините беше подпомогнато от много дарители. Темелният камък беше положен от президента Румен Радев.