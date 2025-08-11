В Каварна задържаха осъден за алкохол шофьор, спипан отново зад волана

В Каварна е задържан осъден за алкохол шофьор, който отново е на волана, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 9 август, около 00:45 часа в град Каварна е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 21-годишен мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 0,84 промила. Направена справка в информационните масиви на МВР посочва, че мъжът управлява автомобил с концентрация над 0,5 промила, след като е осъден и е с влязла в сила присъда за същото деяние. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 9 август, около 15:40 часа в град Добрич при проверка на лек автомобил „Мерцедес" 52-годишен мъж, пътник в колата, предава три алуминиеви свивки с бяло кристално вещество, реагиращо на амфетамин..На 8 август, около 17:30 часа пак в град Добрич при проверка на лек автомобил „Фолксваген".мъж на 30 години предава станиолови свивки с кристално вещество, реагиращо на амфетамин и ръчно свита цигара, реагираща на канабис.

Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.