Двама мъже са задържани за телефонна измама в Габрово

1168
Двама габровци на 25 и 26 г. са изтеглили парите, а сумата, предмет на престъплението, не е възстановена. Снимка: Архив

Криминалисти са задържали двама мъже, съпричастни към телефонна измама. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Действията по разследването са започнали след подаден сигнал в районното управление от 55-годишен мъж, който съобщил, че майка му, на 73 г., е била въведена в заблуждение по стационарния телефон.

На жената е било съобщено, че е необходимо да приеме пратка от куриер в услуга на свой познат, като предостави дебитната си карта с пин код, за да бъде изтеглена сумата от 2000 лв. за заплащане на пратката, посочват от полицията. Жената предоставила на непознат мъж карта с кода, като впоследствие са били изтеглени 2000 лв., а дебитната карта не била върната, съобщи БТА.

В рамките на образуваното досъдебно производство са предприети и проведени оперативно-издирвателни мероприятия. Двама габровци на 25 и 26 г. са изтеглили парите, а сумата, предмет на престъплението, не е възстановена, допълват от МВР.

Двама габровци на 25 и 26 г. са изтеглили парите, а сумата, предмет на престъплението, не е възстановена.

