Туск: САЩ обещаха да се консултират с Европа преди...

Моят 24 часа
Горят сухи треви в шуменски квартал, електрозахранването в района е спряно

Пожарна Снимка: Архив

Горят сухи треви в кв. "Тракия" в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова. Пожарът е зад Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен, в района на бившия завод ЗИЕНО.

Огънят гори в близост до електрическа подстанция. Електрозахранването в района е спряно, докато трае гасенето на пожара, допълни Йорданова.

През изминалите 72 часа дежурните противопожарни и спасителни екипи са реагирали на 23 сигнала за произшествия, обявиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен. От началото на годината до 7 август служители на пожарната в Шумен са погасили 325 полски и горски пожара. Само през месец юли са погасени 115 пожара.

Пожарна

