Сарафов представи новия ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1800
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов представи Тихомир Стоев на официална церемония. Снимки: Апелативна прокуратура Пловдив

Тихомир Стоев, който има 30 години юридически стаж, заяви, че ще се ръководи единствено от принципите на професионализма и стриктното изпълнение на задълженията по закон

На официална церемония и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов представи новия административен ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив Тихомир Стоев. Той заяви своята подкрепа и доверие към новия началник и му пожела успешна и ползотворна работа. Сарафов благодари на досегашния апелативен прокурор Тодор Деянов за постигнатите отлични резултати през неговия петгодишен мандат, съобщиха от държавното обвинение.

"Прокуратурата и МВР в страната работят добре и в синхрон за осигуряване на спокойствието на хората и за да отговорят на очакванията на обществото за справедливост", подчерта Борислав Сарафов.

На церемонията присъстваха и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия на ВСС, главният секретар на МВР гл. комисар Мирослав Рашков, административните ръководители на окръжните прокуратури в апелативния район, който включва областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян, прокурори и съдебни служители. 

Мутафова и Рашков пожелаха успех на Тихомир Стоев. Той благодари за доверието и каза, че в работата си ще се ръководи единствено от принципите на професионализма и стриктното изпълнение на задълженията по закон. Стоев беше определен за и.ф. апелативен прокурор на Пловдив на 16 юли с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изтичане на 5-годишния мандат на Тодор Деянов. ВСС обяви конкурс за титулярен шеф на Апелативната прокуратура. срокът за подаване на документи изтича на 18 август, но до момента няма внесени заявления.

Тихомир Стоев има 30 години юридически стаж. Работил е като прокурор във Върховната касационна прокуратура и в Апелативната специализирана прокуратура, като следовател в Окръжна прокуратура-Велико Търново, както и като главен експерт в дирекция Противодействие на корупцията" в ДАНС. 

