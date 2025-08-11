Остава в ареста мъжът, опитал да открадне 114 хил. лева от служителка на болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийски градски съд наложи най-тежката мярка и задържа под стража Мартин Цанков за опит да открадне 114 хиляди лева от служителка на столична болница в края на миналата седмица.

Опитът е станал пред клон на банка в светлата част на денонощието.

Служителка на лечебното заведение е слязла от автомобил пред клона на банката. Носела е чантата за лаптоп, в която имало голяма сума. Докато се отправя към офиса, нападателят ѝ е отнел чантата.

Мъжът е чакал пред сградата, предполага се, че е имал информация, че жената носи голяма сума пари, пише bTV.

Деянието е класифицирано като обществено опасно.

Досега са събрани необходимите доказателства за задържане под стража, каза съдът.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.