Остава в ареста мъжът, опитал да открадне 114 хил. лева от служителка на болница

Темида СНИМКА: Pixabay

Софийски градски съд наложи най-тежката мярка и задържа под стража Мартин Цанков за опит да открадне 114 хиляди лева от служителка на столична болница в края на миналата седмица.

Опитът е станал пред клон на банка в светлата част на денонощието.

Служителка на лечебното заведение е слязла от автомобил пред клона на банката. Носела е чантата за лаптоп, в която имало голяма сума. Докато се отправя към офиса, нападателят ѝ е отнел чантата.

Мъжът е чакал пред сградата, предполага се, че е имал информация, че жената носи голяма сума пари, пише bTV. 

Деянието е класифицирано като обществено опасно.

Досега са събрани необходимите доказателства за задържане под стража, каза съдът.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

