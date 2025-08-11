Остава в ареста мъжът, опитал да открадне 114 хил. лева от служителка на болница

Софийски градски съд наложи най-тежката мярка и задържа под стража Мартин Цанков за опит да открадне 114 хиляди лева от служителка на столична болница в края на миналата седмица.
Опитът е станал пред клон на банка в светлата част на денонощието.
Служителка на лечебното заведение е слязла от автомобил пред клона на банката. Носела е чантата за лаптоп, в която имало голяма сума. Докато се отправя към офиса, нападателят ѝ е отнел чантата.
Мъжът е чакал пред сградата, предполага се, че е имал информация, че жената носи голяма сума пари, пише bTV.
Деянието е класифицирано като обществено опасно.
Досега са събрани необходимите доказателства за задържане под стража, каза съдът.
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.