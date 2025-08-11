Дани Каназирева встъпи в длъжност като магистрат в Административния съд в Пловдив (Снимки)

Още две нови юристки ще правораздават там след спечелен конкурс във ВСС

Бившият областен управител на Пловдив и депутат от ГЕРБ в предишни парламенти Дани Каназирева официално встъпи в длъжност като магистрат в Административния съд в Пловдив. Общо 18 нови съдии се включиха след спечелен конкурс в церемонията, която се състоя във ВАС.

В обявената от ВСС надпревара Каназирева беше класирана на първо място сред кандидатите за Административния съд под тепетата с общ бал от 11,94 - 5,94 на писмения и пълна шестица на устния изпит. Местата за Пловдив бяха общо 3 и другите две бяха спечелени от Кирилка Димитрова и Светлозара Стойнова. Трите нови съдийки дни преди официалното встъпване положиха клетва в присъствието на председателя на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и магистрати от колектива.

Предстои разпределянето на дела на новите съдии.