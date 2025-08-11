ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туск: САЩ обещаха да се консултират с Европа преди...

Времето София 38° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21085854 www.24chasa.bg

Дани Каназирева встъпи в длъжност като магистрат в Административния съд в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

624
Дани Каназирева (вдясно) с другите 2 нови съдийки и административния ръководител Мариана Шотева Снимки: Административен съд Пловдив

 Още две нови юристки ще правораздават там след спечелен конкурс във ВСС

Бившият областен управител на Пловдив и депутат от ГЕРБ в предишни парламенти Дани Каназирева официално встъпи в длъжност като магистрат в Административния съд в Пловдив. Общо 18 нови съдии се включиха след спечелен конкурс в церемонията, която се състоя във ВАС. 

В обявената от ВСС надпревара Каназирева беше класирана на първо място сред кандидатите за Административния съд под тепетата с общ бал от 11,94 - 5,94 на писмения и пълна шестица на устния изпит. Местата за Пловдив бяха общо 3 и другите две бяха спечелени от Кирилка Димитрова и Светлозара Стойнова. Трите нови съдийки дни преди официалното встъпване положиха клетва в присъствието на председателя на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и магистрати от колектива.  

Предстои разпределянето на дела на новите съдии. 

Момент от церемонията
Момент от церемонията
Дани Каназирева и Мариан Шотева
Дани Каназирева и Мариан Шотева
Каназирева подписва клетвения лист.
Каназирева подписва клетвения лист.
Част от новите магистрати с шефа на ВАС Георги Чолаков (в средата)
Част от новите магистрати с шефа на ВАС Георги Чолаков (в средата)

Дани Каназирева (вдясно) с другите 2 нови съдийки и административния ръководител Мариана Шотева Снимки: Административен съд Пловдив
Момент от церемонията
Дани Каназирева и Мариан Шотева
Каназирева подписва клетвения лист.
Част от новите магистрати с шефа на ВАС Георги Чолаков (в средата)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)