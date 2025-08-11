ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветникът на Митов: Няма опасност за населени мес...

Кола се блъсна челно в камион, отзад го е ударил микробус по пътя Добрич - Балчик

Дияна Райнова

Двама са пострадалите от лекия автомобил „Форд", настанени са в болницата в Добрич

Кола се блъсна челно в насрещно движещ се камион с прикачено ремарке. Отзад го е ударил микробус по пътя Добрич - Балчик, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 11 август в 14:20 е получен сигнал за катастрофа по пътя Добрич – Балчик, на изхода на село Сенокос в посока Добрич. Лек автомобил „Форд" предприема маневра да изпревари колона от коли и се блъска челно в насрещно движещ се камион с прикачено ремарке. Микробус, който също предприема същата маневра - изпреварване на колона автомобили, удря отзад Форда.

От двата удара (челен и заден), автомобилът променя траекторията си и се удря в движещ се лек автомобил „Хонда".

Двама са пострадалите от лекия автомобил „Форд", настанени са в болницата в Добрич. В момента по пътя се извършва подрязване на дървета и растителност.

От полицията призовават за отговорно и безопасно шофиране. Местата, на които работят машините по пътното платно, са ясно и видимо обозначени. Има и временна организация на движението, която се контролира на място.

