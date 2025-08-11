Днес у нас са избухнали 51 пожара (Видео)

51 са пожарите, възникнали на територията на страната в рамките на днешния ден. 10 от тях са напълно пожасени, върху 41 продължава нашата работа. Това каза на брифинг гл. комисар Николай Николов.

Властите успокоиха, че няма опасност за населени места, но три от пожарите представляват по-сериозна заплаха за гората.

Първият пожар е този в Средец - той е локализиран.

Вторият пожар в Сунгурларе - над 16 000 декара засегната площ. Един от фронтовете е ограничен, продължава работа по последния фронт.

За пожара в Пирин повече от 160 човека работят за ограничаване и ликвидиране на пламъците. Техните усилия дадоха резултати. В момента само две огнища продължават да създават проблем.

„Ако продължаваме така, надявам се утре резултатът да бъде още по-добър", каза гл. комисар Николай Николов.

"Утре започваме рано сутрин с цел дислоциране на средствата и силите навреме. Събирането на състава ще започне в 5.00 ч., като очакваме и доброволци, които имат желание да пристигнат в този час, за да бъдат разпределени. Използваме ръчни средства за гасене основно, както и летателна техника - два самолета и хеликоптер. Използваме линия - 400-500 метра с автомобил с помпа за високо налягане и обливаме фронтовете, които вече сме ограничили с просека. Огънят е в близост до парк Пирин. Има възможност да навлезе, но трябва да се извършат замервания. В момента пожарът е низов - горят сухи треви и листна маса, работят колегите да го локализират с просеки", заяви комисар Валентин Василев.

Премиерът Желязков разпореди създаването на работна група между МВР, МО и Министерство на транспорта, която да предложи най-ефективен начин за създаване на допълнителен капацитет за гасене от въздуха. „Евентуално да предложим на НС един план в близките години да придобием този капацитет. Дано догодина успеем да въведем повече хеликоптери", обобщи гл. комисар Николов.