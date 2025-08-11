Заловиха мъртво пиян мъж в Хисаря, шофирал с над 3 промила алкохол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Друг водач от Стамболийски предизвикал катастрофа и избягал

48-годишен мъртво пиян шофьор е хванат да управлява автомобила си с над 3 промила алкохол в кръвта в Хисаря, съобщиха от полицията.

Само за изминалите почивни дни полицията в Пловдив и областта е хванала шестима души, седнали зад волана пияни. При един от тях е отчетена комбинация с наркотично вещество.

В Пловдив екип на Трето Районно управление заловил 63-годишна шофьорка с около 1,7 промила. На бул. „Ал. Стамболийски" техни колеги пък установили, че 43-годишен управлява автомобила си с повече от 1,4 промила в кръвта. 47-годишен водач с над 1,8 попаднал в Четвърто Районно управление, а друг на 31 години, бил задържан, след като дрегерът регистрирал наличие на алкохол над 2 промила, а драг чекът също реагирал положително.

Водач на 38 години пък бил издирен и задържан от полицаи на Районното управление в Стамболийски, след като избягал от предизвикана катастрофа с материални щети. В хода на проверката мъжът отказал да бъде тестван с дрегер, но дал кръвна проба за химически анализ.

Срещу всички извършители са започнати бързи производства, а на трима от тях личните автомобили са иззети