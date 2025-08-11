Семейство пострада след сблъсък на лек автомобил и камион край Доспат

Лек автомобил и товарен камион са се блъснали на пътя Сатовча - Доспат. В лекия автомобил "Мерцедес" е пътувало семейство от Правец, които са пострадали. Според полицията 68-годишният шофьор и съпругата му имали видими наранявания, но към момента няма официална информация за състоянието им. Те са транспортирани за преглед.

29-годишният шофьор на товарния автомобил „МАН", който е от село Борино, е невредим. Причините за катастрофата се изясняват, но по първоначални данни лекият автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение. Причините за катастрофата се изясняват, като на място се извършва оглед, уточниха от ОД на МВР в Смолян.