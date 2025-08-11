ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветникът на Митов: Няма опасност за населени мес...

Времето София 37° / 36°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21086279 www.24chasa.bg

Хванаха 22-годишен с наркотици в стаята на хотел, в който работел като готвач

1600
Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Окръжна прокуратура – Смолян внесе обвинителен акт срещу 22-годишен за държане на наркотични вещества с цел разпространение, съобщи за БТА прокурор Станчо Станчев – наблюдаващ делото. Той посочи, че обвиняемият е от Сопот и е работил като готвач в курорта Пампорово.

При проверка на полицията в стаята, в която пребивавал мъжът, са намерени 0,935 грама марихуана, 94 жълти таблетки екстази и 75,104 грама амфетамин, разпределен на дози.

Общата стойност на наркотичните вещества е близо 5000 лева.

Предстои насрочване на дата за разпоредително заседание по делото.  

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)