Внесоха протест срещу домашния арест на рокерите от "Хелс Ейнджълс"

Окръжна прокуратура-Велико Търново внесе протест срещу определението на Окръжен съд-Велико Търново, с което бе определена мярка за неотклонение „домашен арест" с електронно проследяване по отношение на петимата, които са обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група.

Емил Йорданов, Мирослав Пашов, Найден Найденов, Милен Петров и Карстен Бресльов са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група – структурно трайно сдружение, създадено с користна цел да върши съгласувани в страната престъпления (грабежи, принуда, изнудване и хулиганства), за които е предвидено наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години, както и глоба, и конфискация.

По досъдебното производство в качеството на обвиняеми са привлечени общо 12 лица, от които 5 души за това, че са участвали в организирана престъпна група, формирана през 2014 година и действала до 2025 г. Другите седем лица са обвинени за извършване на различни престъпления по поръчение на тази организирана престъпна група – грабежи, принуда, заплаха с насилие, причиняване на телесни повреди. По отношение на петимата обвиняеми прокуратурата поддържа становището, че е налице реална опасност те да се укрият и да извършат престъпление, поради което е изготвен протест срещу определението на Окръжен съд-Велико Търново.

Заседанието за мярката за неотклонение на петимата обвиняеми пред Апелативен съд-Велико Търново е насрочено за 14.08.2025 г.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново.