Популярното трио „Братя Мангасарян" с комедиен шоу спектакъл в Русе

На 4 септември /четвъртък/ в 20 ч. на сцената на Летния театър популярното трио Братя Мангасарян ще провокира русенци и гости на града с комедийния мултимедиен спектакъл „За вредата от образованието, културата и изкуството". Събитието се осъществява с подкрепата на Община Русе.

„Зюмбюл" (Силвестър Силвестров), „Кулю" (Владислав Петров) и „Среброто" (Александър Сано) ще представят един спектакъл, пълен с ирония и интелектуални провокации към съвременните обществени ценности, който обещава да разтърси публиката от смях, размисли и парадокс. Текстът, музиката и сценичната адаптация са на Братя Мангасарян, а консултант на постановката е Теди Москов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

С много хумор, самоирония и театрален абсурд спектакълът поставя под въпрос „светата троица" на обществения прогрес – образованието, културата и изкуството, разглеждайки ги в неочаквана, провокативна светлина. Публиката ще види уникална комбинация от театър, видео, музика и стендъп комедия, която не само ще разсмее, но и ще накара зрителите да се замислят за парадоксите и противоречията на съвременния свят.

Билети могат да се закупят на касата на Летния театър или онлайн на сайта на Eventim.