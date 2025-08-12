Илия откри връзката между квантовата физика и собствен пчелин от 150 кошера

След 10 г. се виждам космонавт на Марс, казва на шега на въпроса какво ще прави след десетилетие, и уточнява, че бъдещето му е в България

Квантова и космическа теоретична физика ще учи в Софийския университет "Св. Климент Охридски" Илия Ников от Горна Оряховица. Момчето от години участва в световни състезания и прославя страната с талант и ум.

Зрелостникът на търновската Природо-математическа гимназия е единият от 4-мата български ученици, които преди дни се завърнаха с бронзови медали от Международната олимпиада по физика в Париж. В престижното състезание националният ни отбор премери сили с над 400 таланти от 85 държави. Нашите момчета Христо Христов, Илия Ников, Александър Николов и Светослав Арабов се окичиха с бронз, а Петър Петров спечели почетна грамота за добро представяне.

"Надпреварата преминава в два кръга – експериментална част с две задачи и теоретична - с три задачи. Можеше и повече да постигна, но в крайна сметка съм доволен, че отидох. Защото се избират 5-има души от страната и конкуренцията е голяма. Така си казваме и в отбора -

дали ще си първи, или пети няма особена разлика, важното е, че си отишъл",

казва Илия, но в думите му се долавя и леко разочарование. Знае, че няма лимити и вече се е докоснал до върха. В началото на годината той спечели златен медал на престижната международна олимпиада в Казахстан и бе единствен сред BG връстниците си.

Илия завърши в паралелка профил "Софтуерни и хардуерни науки". Страстта му са математиката и физиката. Щастливите български момчета пред Лувъра

"Имал съм афинитет към математиката и преди това, обаче физиката ми се стори доста по-интересна, по-практична, по-вълнуваща", казва младата надежда. Записал много добро представяне на състезание още в VII клас - станал 6-и в България.

Тогава за първи път се учи физика. През лятото на 2020-а, когато бил VII за VIII клас, отишъл на Лятна академия при Явор Киряков към Университет за деца. От VIII клас започнала съвместната им работа с преподавателя в ПМГ Борислав Марковски и ученикът започнал да се явява самостоятелно в кръговете на олимпиадата.

"Винаги съм стоял зад гърба му, проследих онлайн участието му на олимпиадата в Париж и имам снимки от самото награждаване. Най-силното му качество е това, че се е фокусирал само върху математика и физика, другото - каквото дойде, но все пак завърши с отличен 5,80. Извънредно упорит. По мои наблюдения работи нощем и това му е пречело да идва навреме на училище. Винаги съм му стоял зад гърба, но с класната сме имали разногласия за такива ученици като него", разказва Марковски.

Илия е редовен участник в лагер-школите на Теодосий Теодосиев, а от X клас - и при преподаватели от Софийския университет. През последните години е част от националния отбор на България. Обяснява, че най-обещаващите таланти за отбора се пресяват от 3 състезания и още няколко контроли в София, докато ги подготвят.

"Тази година тези контролни ги заместихме от европейското, защото то беше в София. Аз спечелих едно от трите сребра за България", отбелязва младежът.

Статистиката на медалите му се допълва от бронз на Международната олимпиада по физика в Иран. В Грузия на Европейската олимпиада по физика също има бронзово отличие, както и бронз от Romanian Master of Physics в Букурещ. Особено се гордее с отличието от Жаутиковската олимпиада в Казахстан, извоювано в надпревара с 600 състезатели от 16 държави.

"Имаше задача как ще се открие магнитен монопол, съответно магнитите нямат монополи, нямат магнитни заряди. Друга задача беше примерно да предположим колко стара е Земята, като предположим колко време трябва да изстине до температурата, която е сега", обясни Илия. Не крие предпочитанията си към конкретни дялове от физиката. Отборът, който представи България на олимпиадата в Париж.

"Харесва ми електричеството, по-разчупено е, термодинамиката е също готин дял,

има някои неща, които ти развиват въображението, научаваш се да мислиш по нов начин", разказва Илия. Покрай многобройните си пътувания не му липсват и куриозни спомени като час и половина чакане под проливен дъжд пред вратите на "Версай" на последното състезание.

"Спонсори на събитието обещаха за участници и гидове около 500 билета. Като отидохме, се оказа, че са ни отпуснати само 100. Докато решават проблема, започна да вали проливно и час и половина стояхме на дъжда пред входа. В крайна сметка ни пуснаха, като използвахме баджовете си за състезанието. Щом преминахме под покривите, спря да вали, но вече бяхме мокри до кости", разказва младият физик.

Създал е приятелства с момчетата от отбора. Казва, че около седмица били без никаква техника, така че имали време да си говорят помежду си.

Продължава в СУ със сравнително новата специалност "Квантова и космическа теоретична физика".

Вратите на физическия факултет му били отворени като лауреат на националната олимпиада в Казанлък

Смята, че със специалността има реализация в сферата на инженерството, финансите, програмирането.

"След 10 г. се виждам космонавт на Марс", пуска шега на въпрос какъв се вижда след десетилетие. После сериозно уточнява, че бъдещето му е в България.

"Бих се радвал да продължавам да се занимавам с нещо, свързано с физика, и да изграждам нещо, което ми е интересно и трябва да влагам мисъл, а не някаква рутинна работа", допълва Илия.

Родителите му са инженери. Гордеят се с успехите му, но не го гледат като нещо по-различно. Има и брат две години по-голям, учи компютърни науки в Техническия унивреситет в София и е програмист.

В свободното си време младежът ходи на фитнес, играе тенис на маса. Увлича се от пчеларство. Било семеен бизнес, но вече е прехвърлен на Илия. Има 150 кошера и предвижда да ги увеличи. Каква е връзката между физиката и пчелите ли - спокойствието и че си го правиш сам. Обещава, че ще се връща при кошерите, за да ги обгрижва, а пък и повечето работа е през лятото, когато аудиториите затварят.