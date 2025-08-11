"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 23 август от 8:00 ч. при „Арена Шумен“ гражданите могат да занесат ненужни текстилни изделия

На 23 август (събота) Община Шумен организира кампания за предаване на стари дрехи и аксесоари към тях, чанти, колани, обувки, кърпи, хавлии, покривки и други текстилни продукти.

Събитието ще се проведе на паркинга на „Арена Шумен“ (до контейнерите за текстил) на 23 август от 8:00 ч. до 12:00 ч.

Всеки желаещ гражданин може да предаде безвъзмездно ненужни текстилни и други изделия в неограничени количества. Предимството е, че могат да се оставят в големи торби и чували, които не се събират в специализираните контейнери.

Ще се приемат единствено изделия, годни за повторна употреба – изпрани и сортирани в чували.

Най-малките участници, които ще се включат в кампанията, ще се срещнат с еко пандата.

Община Шумен благодари на всички, които събират разделно и използват контейнерите за текстил, както и контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, с което спомагат за опазването на околната среда.