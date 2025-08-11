ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват нелегален пренос на валута за над 100 х...

Времето София 37° / 36°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21086594 www.24chasa.bg

Община Шумен отново организира кампания за предаване на текстилни изделия advertorial icon

408

На 23 август от 8:00 ч. при „Арена Шумен“ гражданите могат да занесат ненужни текстилни изделия

На 23 август (събота) Община Шумен организира кампания за предаване на стари дрехи и аксесоари към тях, чанти, колани, обувки, кърпи, хавлии, покривки и други текстилни продукти. 

Събитието ще се проведе на паркинга на „Арена Шумен“ (до контейнерите за текстил) на 23 август от 8:00 ч. до 12:00 ч.

Всеки желаещ гражданин може да предаде безвъзмездно ненужни текстилни и други изделия в неограничени количества. Предимството е, че могат да се оставят в големи торби и чували, които не се събират в специализираните контейнери.

Ще се приемат единствено изделия, годни за повторна употреба – изпрани и сортирани в чували.

Най-малките участници, които ще се включат в кампанията, ще се срещнат с еко пандата.

Община Шумен благодари на всички, които събират разделно и използват контейнерите за текстил, както и контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, с което спомагат за опазването на околната среда.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)