Арестуваха германец на ГКПП Гюешево, избягал от затвора в родината си

Гражданин на Германия, издирван в страната си, е задържан на ГКПП Гюешево, съощиха от прокуратурата.

В Окръжна прокуратура-Кюстендил е образувана преписка по повод постъпили материали от ГПУ – Гюешево, касаещи гражданина на Германия В.М.

На 08.08.2025 г. мъжът е пристигнал на ГКПП Гюешево с управлявания от него лек автомобил с германски регистрационни номера за излизане от България.

При извършената гранична проверка е установено, че за В.М. има ХИТ (съвпадение) с информация, въведена в Шенгенска информационна система с държава инициатор Германия - мярка ,,лице за арест с цел предаване или екстрадиране".

С постановление от Окръжна прокуратура-Кюстендил лицето е задържано за срок до 72 часа на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

Европейската заповед за арест на германския гражданин В.М. е издадена от прокуратурата в гр. Саарбрюкен, Германия. Същият се издирва за бягство от затвора, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 6 години и 8 месеца „лишаване от свобода" за трафик на наркотични вещества, рекет и изнудване и за подправка на административни документи с цел продажба.

Окръжна прокуратура-Кюстендил внесе в съда искане за задържането на В.М. Предстои произнасянето на съда.