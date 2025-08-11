Огнен ад в Сунгурларско, евакуират цяло село

Евакуация на жителите на село Скала, Сунгурларско тече в момента заради пожар, който вилнее трети ден в района, съобщиха от Областната управа в Бургас.
Хората ще бъдат настанени в село Славанци, където екип на БЧК ще се погрижи за тях. Системата BG Alert е задействана. Поради силно задимяване е затворен пътят Чубра- Славянци-Скала.
На място се очаква да пристигне областният управител Владимир Крумов.
Битката с огнената стихия в Сунгурларско продължава няколко дни. Няколко огнища бяха локализирани, но се появяват нови. В гасенето освен огнеборци се включват няколко хеликоптера и доброволци.
От 15 г. работя в системата на горите в този район, не помня да е имало подобен пожар, каза по-рано днес кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов.