Огнен ад в Сунгурларско, евакуират цяло село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Евакуация на жителите на село Скала, Сунгурларско тече в момента заради пожар, който вилнее трети ден в района, съобщиха от Областната управа в Бургас.

Хората ще бъдат настанени в село Славанци, където екип на БЧК ще се погрижи за тях. Системата BG Alert е задействана. Поради силно задимяване е затворен пътят Чубра- Славянци-Скала.

На място се очаква да пристигне областният управител Владимир Крумов.

Битката с огнената стихия в Сунгурларско продължава няколко дни. Няколко огнища бяха локализирани, но се появяват нови. В гасенето освен огнеборци се включват няколко хеликоптера и доброволци.

От 15 г. работя в системата на горите в този район, не помня да е имало подобен пожар, каза по-рано днес кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов.