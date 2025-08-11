Съветникът на Митов: Няма опасност за населени места в страната заради пожарите

Няма опасност за населени места заради пожарите в страната. Това каза в Илинденци съветникът на вътрешния министър Николай Николов и бивш директор на пожарната. По думите му три от пожарите представляват по-сериозна опасност за гората. Първият пожар е този в Средец, който е локализиран и се работи към погасяването му. Вторият пожар е в Сунгурларе, където засегната площ надхвърля 16 хиляди декара. Единият от фронтовете там е ограничен. Продължава работата по последния фронт.

Повече от 160 човека продължават със своите усилия за ограничаване и ликвидиране на пожара в Пирин, край Илинденци. Определено техните усилия дадоха резултат и в момента само две огнища продължават да създават проблем на горски, военни, пожарникари и доброволци. Надявам се утре резултатът да бъде още по-добър, каза още той, цитиран от БТА.

Директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев съобщи, че с цел дислоциране на сили и средства навреме, утре опитите за погасяване на пожара край Илинденци ще започнат още рано сутринта. Василев информира, че теренът в района на пожара е труднопроходим. Не се достига с автомобили и изисква дълго време ходене. За да стигнем навреме до последното огнище, което е най-високо, и да можем да успеем да го локализираме, събирането на състава ще започне в 5 ч. Тогава очакваме доброволците, които желаят да се включат тук на място, за да направим преразпределение, каза още директорът.

Той допълни, че днес за гасенето на пожара е имало помощ по въздуха. Такава се очаква и утре. Тук, в Пирин, метеорологичните условия са различни. Като техника използваме основно ръчни средства за гасене. Другото е летателна техника – двата самолета и хеликоптер. Използваме линия, която е от порядъка на 500-600 метра, от автомобил с помпа с високо налягане и обливаме фронтовете, които сме ограничили от просеки, поясни комисар Василев.

Той потвърди, че огънят се разпространява в близост до Национален парк „Пирин“. Имаме потвърждение, че има възможност да навлезе, но трябва да направим точни измервания, за да се види дали огънят е навлязъл на територията на парка, каза още директорът на РДПБЗН. Той съобщи, че пожарът не се разпространява стихийно. В момента огънят е низов, като горят сухи треви и листна маса.

По думите му трябва да бъдем благодарни на нашите военновъздушни сили, както и на механизма на Европейския съюз (ЕС) за борбата с пожарите. Според него, за да се преустанови изцяло наблюдението на пожара в Пирин, трябва да има много вода. Няма да стане само с хеликоптер, трябва и природата да помогне, каза съветникът.

Той напомни, че премиерът Желязков е разпоредил създаване на работна група между трите министерства - Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Министерството на отбраната. Работна група следва да предложи най-ефективният начин за създаване на допълнителен капацитет за гасене от въздух. След това, във връзка с тяхното решение, евентуално ще предложим на Народното събрание план за това как да подобрим капацитета за справяне с пожарите по въздух в близките години. Няма да стане за месец-два да придобием този капацитет, коментира още Николов, който се надява през следващата година да бъдат въведени още хеликоптери.

Трябва да бъдем благодарни за две неща. Първо, на нашите военновъздушни сили, които успяха със сериозни усилия да поддържат минимум по три хеликоптера за гасене на пожари, както и на механизма за гражданска защита на ЕС, каза още съветникът на вътрешния министър Николай Николов.