Локализираха пожара в пловдивския квартал "Тракия" (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Доброволци са се включили в потушаването на огъня. Снимки: община Пловдив

На място са пристигнали и зам.-кметове на Пловдив

Пламъците в района край някогашната ботаническа градина в Пловдив са локализирани, съобщи за "24 часа" шефът на Пожарната в града ст. комисар Васил Димов. Огнеборци към момента гасят последните тлеещи огнища.

Доброволци от формирование „Пловдив 112" към oбщина Пловдив и екипи с водоноски на предприятието „Чистота" са участвали в гасенето на пожара, съобщиха от местната управа.

На място са пристигнали и зам.-кметовете на Пловдив Иван Стоянов и Николай Бухалов. Няма превишение на фините прахови частици във въздуха, сочат данните на двете автоматични измервателни станции в града.

Пожарът избухна днес следобед и обхвана сухи треви и храсти. 5 екипа на службата са се включили в потушаването на огъня. Черният дим се виждаше от километри, а районът беше силно задимен.

