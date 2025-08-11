Разследват нелегален пренос на валута за над 100 хил. лева през Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Териториалното отделение в Свиленград на Районна прокуратура-Хасково наблюдава досъдебно производство за нелегален пренос на валута на стойност над 100 хил. лева през Митническия пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от държавното обвинение.

Опитът за незаконното деяние е засечен на 9 август т.г. при излизане от страната. По делото се извършват активни действия по разследването.

От пресцентъра на Агенция "Митници“ съобщиха по-рано днес, че недекларираната валута е открита от митническите служители в седалките и таблото в шофьорската кабина на товарен автомобил, отклонен за щателна проверка след прилагане на метода "анализ на риска".

В зоната за митнически контрол водачът, турски гражданин, е представил пред българските митнически власти редовни документи за превозваните в камиона стоки от Нидерландия за Турция. Той обаче не е отбелязал писмено във валутна декларация пренасяните през границата на страната ни парични средства в размер на 55 000 евро.

В хода на контролните действия инспекторите откриват разпределени в девет пакета банкноти с купюри от 20, 50, 100 и 200 евро, които са с обща равностойност 107 570 лева.

Последният случай на голямо количество разкрита недекларирана валута - долари и евро, на граничния пункт "Капитан Андреево" е отпреди месец. Тогава бяха иззети суми с обща равностойност 2 780 000 лева при два опита парите да бъдат пренесени нелегално през страната ни към Турция.