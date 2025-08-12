Юрий Бутусов, който се удави край Созопол, емигрира от Русия - противник на войната на Путин

"Гениален", "велик творец" - описват го и българските му колеги

"Огромна загуба", написа Теодора Духовникова, която е работила с него

Юрий Бутусов - един от най-талантливите съвременни руски режисьори, ще бъде погребан в Санкт Петербург, след като в събота по време на семейна почивка се удави в Созопол.

63-годишният руснак влязъл да се къпе в морето на плаж Харманите малко след 20 часа на 9 август.

На ивицата вече нямало

спасители, а вълните

били големи

Въпреки това Бутусов решил да поплува, но бурното море го завлякло навътре. В 20,30 ч в районното управление в Созопол е получено съобщение за удавник на плаж Хармани в района срещу спасителен пост №6. След оглед на тялото е установено, че няма видими следи от насилие. Трупът е бил откаран за аутопсия в отделение “Съдебна медицина” към УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, каквато е обичайната процедура. След приключване на аутопсията е станало ясно, че конкретната причина за смъртта на руснака е удавяне, каза пред “24 часа” д-р Галя Милева, началник на катедра Съдебна медицина в бургаската болница.

63-годишният руски режисьор е само една от десетките жертви по Южното Черноморие от началото на сезона. Първите случаи започнаха още през юни, а през август, когато излиза мелтемът и предизвиква коварното мъртво вълнение, броят на удавниците застрашително нарасна. Ден преди смъртта на Бутусов в Аркутино се удави 18-годишен младеж от Сливен, дошъл на почивка с приятелката си.

Прощаването с театралния режисьор ще е в Москва, след което

тялото му ще

бъде кремирано

и погребано в

Санкт Петербург

Това обясни вдовицата му Мария, цитирана от ТАСС. Засега все още не знае кога ще може да стане това.

Освен с блестящите си театрални решения 63-годишният Бутусов е известен с твърдата си позиция срещу войната в Украйна, а последните години живее на Запад.

“Това, което се случи със смъртта му, е огромна загуба. За театъра и за онзи свят, по принцип, който си струва. И който все повече губим. Сбогом, Юрий”, написа Теодора Духовникова във фейсбук след новината за смъртта на режисьора. Тя е сред българските актьори, които работят с него в представлението “Лов на диви патици”, което той поставя в Народния театър през 2012 г. И до днес Духовникова не си спомня да е имала по-щастлив репетиционен процес. “И изобщо тези дни заедно с него промениха генерално възприятията ми за тази професия”, разказва актрисата. И допълва: “Неговото представление “Лов на диви патици” се случи особено в България. Половината салон си тръгваше възмутен. Другата половина го гледаше, притихнала по няколко пъти. Мариус Куркински ми е казвал, че би го гледал цял живот. Българската критика не каза нищо особено. Когато го играхме в Петербург, целият препълнен салон аплодира спектакъла с 15 мнути аплодисменти”.

“Театралният свят изгуби още един от великите си творци – режисьора Юрий Бутусов. Той е едно от най-значимите и успешни имена на съвременния руски театър”, обясниха и от НТ “Иван Вазов”.

“Едно от най-добрите ми театрални преживявания беше през 2013 г. в Пушкински театър - “Добрият човек от Сечуан”, постановка на Юрий Бутусов. Поздравих го! Каза, че помни с добро актьорите от Народния театър! Мир на душата му!”, написа известният режисьор Виктор Божинов за руския си колега.

“Гениален режисьор. Ге-ни-а-лен! Творец с позиция!”, коментира пак във фейсбук режисьорът и писател Йордан Славейков.

Бутусов учи в ленинградския корабостроителен институт, дори за кратко работи по специалността си. Но след това намира истинското си призвание - завършва санктпетербургската държавна академия по театрално изкуство през 1996 г. и още с първата си постановка показва големия си талант.

Дебюта си прави с пиесата “В очакване на Годо” от Самюъл Бекет, която му носи две престижни награди - “Златна маска” и най-високото отличие в раздела “Режисура” на фестивала “Рождественски парад”. Представлението е обявено за театралното събитие на годината.

Бутусов работи в театъра “Ленсовет” в Санкт Петербург от 1996-а, а през 2011 г. става негов главен режисьор.

Поставя класики

като “Крал Лир”,

“Чайка” и

“Ричард III”

през 2000-те в московския “Сатирикон”. Междувременно преподава в Санктпетербургския държавен театър на изкуствата и в Руския университет за театрални изкуства.

Тръгва си от “Ленсовет” през 2018 г., за да стане директор на театър “Вахтангов”. Там остава до ноември 2022 г., а след това обяснява, че е в Париж и не може да продължи да работи повече в Русия. През последните години поставя спектакли в Рига, Вилнюс, работи по проекти в Норвегия.

Очакваше се той да стане главен режисьор на Плевенския театър. Новината съобщи директорът му Димитър Кабаков в средата на декември 2024 г. Тогава той разказа, че Бутусов гостувал в пилотното издание на международния театрален фестивал “Школа” в града и именно там двамата обсъдили възможността руският режисьор да започне работа в Плевен. Но директорът Кабаков бе освободен от длъжност преди по-малко от месец - в края на юли, а Бутусов така и не стана главен режисьор на театъра.