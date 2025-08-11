Двама военни и шофьор са в болница след катастрофа на пътя Елхово-Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са ранени при катастрофа между военен автомобил УАЗ и кола на главния път между Елхово и Бургас, при разклона за село Маломирово. Сигналът за тежката катастрофа е получен към 16:50 часа. Движението е временно ограничено, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР-Ямбол Татяна Павлова.

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пострадалите са транспортирани към болница от екипи на "Спешна помощ", пише БТА.

По първоначални данни, двама от тях са военнослужещи, като единият и шофьорът на колата е в тежко състояние.