Двама военни и шофьор са в болница след катастрофа на пътя Елхово-Бургас

Линейка Снимка: Снимка: Архив

Трима души са ранени при катастрофа между военен автомобил УАЗ и кола на главния път между Елхово и Бургас, при разклона за село Маломирово. Сигналът за тежката катастрофа е получен към 16:50 часа. Движението е временно ограничено, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР-Ямбол Татяна Павлова.

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пострадалите са транспортирани към болница от екипи на "Спешна помощ", пише БТА.

По първоначални данни, двама от тях са военнослужещи, като единият и шофьорът на колата е в тежко състояние.

Линейка

