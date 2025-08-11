Осъдиха крадци на кабели от склад в Пловдивско, разбили прозорците с брадва

Двамата са от същото село, единият е реабилитиран за предишно престъпление

Крадци на кабели от склад на Държавния резерв в калояновското село Долна махала признаха вината си и сключиха споразумение с прокуратурата. В следобедните часове на 20 януари м. г. те разбили с брадва оградата около постройката и прозорците на помещението, влезли вътре и изнесли оттам 140 кг употребявани медни проводници, оставени за скрап. Били заловени на следващия ден, а стойността на откраднатото е изчислена на 1596 лв.

Двамата са от същото село, единият до момента е неосъждан, а другият - реабилитиран. Договорените наказания са по 8 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.