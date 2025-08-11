ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Германия подадоха сигнал за черна пантера, оказа...

Времето София 35° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21087214 www.24chasa.bg

Осъдиха крадци на кабели от склад в Пловдивско, разбили прозорците с брадва

Ваня Драганова

[email protected]

1364
Кабели Снимката е илюстративна.

Двамата са от същото село, единият е реабилитиран за предишно престъпление

Крадци на кабели от склад на Държавния резерв в калояновското село Долна махала признаха вината си и сключиха споразумение с прокуратурата. В следобедните часове на 20 януари м. г. те разбили с брадва оградата около постройката и прозорците на помещението, влезли вътре и изнесли оттам 140 кг употребявани медни проводници, оставени за скрап. Били заловени на следващия ден, а стойността на откраднатото е изчислена на 1596 лв. 

Двамата са от същото село, единият до момента е неосъждан, а другият - реабилитиран. Договорените наказания са по 8 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кабели Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)