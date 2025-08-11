ПП сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство на КПК

„Продължаваме промяната“ (ПП) сезира Европейската комисия за нарушения в процедурата за избор на ръководство на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), съобщиха от партията.

Оттам добавят, че въпреки сериозните съмнения за политическа обвързаност и необходимостта да се преразгледа съставът на Номинационната комисия за избор на членове на КПК, тя се е събрала и е започнала работа по избора. В тази връзка днес „Продължаваме промяната“ е изпратила писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, в което изразява сериозни притеснения относно избора на политически неутрален и независим ръководен орган на КПК.

В позицията на партията се посочва още, че започналият процес на подбор за ръководство на КПК се развива в изключително съкратени срокове, които не осигуряват достатъчно време за номинации и за адекватен обществен контрол. По думите им налице са сериозни процедурни и съдържателни опасения относно състава на Номинационната комисия, която играе решаваща роля в предварителния подбор на кандидатите за КПК, пише БТА.

В писмото се цитират две становища до парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията, внесени от депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). В първото становище се отбелязва, че двама членове на Номинационната комисия – Силвия Къдрева и Венера Милова, не отговарят на изискванията за независимост по чл. 3 от Правилата на Номинационната комисия.

От ПП посочват, че Къдрева е поддържала преки йерархични и професионални отношения с двама кандидати за членове на КПК допреди два месеца, което поражда явни съмнения относно нейната безпристрастност. За Милова от партията посочват, че е заемала последователни ръководни административни длъжности в институции, управлявани от ГЕРБ, както на местно, така и на национално ниво, което показва силно политическо обвързване с партията, чиито кандидати сега тя трябва обективно да оценява.

Становището на партията заключава, че и двамата членове следва да бъдат незабавно заменени по чл. 3, ал. 5 от Правилата, а работата на Номинационната комисия да бъде прекратена до назначаването на нови и независими членове.

Второто становище на ПП се отнася до процедурни нарушения при назначаването на член на Номинационната комисия от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Според официалния протокол от заседанието на ВАдвС от 23 юли 2025 г., назначаването на Нина Седефова като член на Номинационната комисия е взето по време на извънредно заседание, на което част от членовете на ВАдвС са изразили сериозни опасения относно спазването на действащите процедурни правила. Поради кратките срокове, поставени от парламента, не е спазен чл. 120 от Закона за адвокатурата, който изисква извънредните заседания да се провеждат присъствено, с най-малко 14-дневно писмено предизвестие и при физическото присъствие на две трети от членовете на Съвета.

От партията посочват още, че в медийни публикации са отправени твърдения за близки професионални връзки с политически обвързани лица за Седефова, включително и факта, че синът ѝ е адвокат на депутат от „ДПС-Ново Начало“ в дело тип SLAPP срещу разследващи журналисти. В становището се призовава парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията официално да изиска разяснения от ВАдвС и Нина Седефова, преди тя да продължи да изпълнява ролята си в Номинационната комисия.

Всички тези проблеми, разгледани заедно, показват, че настоящият процес не може да осигури политически независим избор на ръководство на КПК, смятат от ПП.

В края на миналата седмица народните представители от парламентарната група на ПП-ДБ Лена Бориславова, Богдан Богданов и Свилен Трифонов внесоха становище до Комисията по превенция и противодействие на корупцията в Народно събрание с искане за проверка дали „бързането на управляващото мнозинство, с участието на Делян Пеевски, не е попречило на Висшия адвокатски съвет да спази законовите изисквания в процедурата по избора на адвокат Нина Седефова за член на Номинационната комисия за избор на ръководство на КПК.