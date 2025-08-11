Кметът на район "Изгрев": Офертите за църквата са три, тази е най-добрата

"Воден от искреното си желание да завършим дългоочакваното строителство на храм „Св. Пимен Зографски" в най-кратки срокове, проведох поредица от работни срещи с църковното настоятелство, което е юридическият субект, отговорен по закон за строителството, а в последствие и с представители на Митрополията. На срещите, на вниманието на всички бяха представени и три оферти от различни фирми, за довършване на храма, събрани от църковното настоятелство. Споменатата строителна фирма, за която се правят различни внушения, е с най-добра оферта от гледна точка на най-ниска цена, срокове и т.н. от трите", заяви в своя фейсбук публикация кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев.

"Категорично не приемам обидните внушения, за оказван натиск или други форми на въздействие", посочва още той.

По-рано днес Софийската света митрополия обвини кмета на столичния район "Изгрев" в натиск, за да изберат конкретна строителна фирма да довърши храма в квартала. Миналата година общинския съвет отпусна 1,5 млн. лв., които бяха преведени на църквата.

Миналата седмица кметът на "Изгрев" д-р Делян Георгиев публикува във фейсбук пост, от който остава ясно, че дарените от Столична община средства за довършването на храма „Св. Пимен Зографски" не били преведени по сметка на църковното настоятелство. Това станало "без адекватно, колегиално и юридически обосновано обяснение от страна на бюрократите на Митрополията".

С изумление прочетох публикуваното "опровержение" от страна на Софийската Митрополия относно моя добронамерен апел да не бъдат изкуствено бавени повече бюджетните средства, които Столична община отпусна за довършване на храм "Св. Пимен Зографски" в район „Изгрев".

Като кмет и мирянин, пряко ангажиран със строителството на храма, неговото финансиране и административно обслужване, съм безкрайно изненадан от реакцията.

Реалното строителство на нашата първа църква в района стартира от „гола поляна" през годините на моите два мандата като кмет. Ползвайки личния си авторитет и контакти, успях да подсигуря множество дарения и помощ за градежа, възлизащи на над 1 400 000лв., до този момент.

През 2024г. станах единствен вносител на доклад до Столичния общински съвет, с искане за отпускане на средства за довършване на православния ни храм.

Благодаря на общинските съветници от всички политически партии, които единодушно подкрепиха моето искане и за пръв път от години се обединиха около подобна благородна кауза, важна не само за трите квартала в нашия район - „Изгрев", „Изток" и „Дианабад", но и за миряните в цяла София.

Подчертавам, че става дума само за офертни предложения, тепърва подлежащи на евентуално одобрение, не за даговори и/или поети ангажименти и плащания за никоя от страните.

На работните срещи, многократно поставях въпроси, свързани с общите ни дейности и бързото превеждане на финансовите средства по сметката на юридическия субект, за да не блокираме работата и да не губим ценно време и подходящите метеорологични условия.

Вярвам, че каузата ни със Светата Митрополия е обща, затова с учудване прочетох "опровержението" на реалните факти към момента, които изложих в моя публикация преди дни, предизвикана от необяснимото и ненужно за мен забавяне от няколко месеца и липсата на достатъчно категорична комуникация по тази тема.

Разчитам, че занапред ще продължим заедно работата по храма, в дух на разбирателство, взаимно уважение, активна комуникация и експедитивност.

Общината ще продължи да помага за реализацията на това свято дело, както го прави от първия му ден.

Оставам с очакване за споделяне на същите цели, в името на хората на "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" и нашата обща, православна вяра.