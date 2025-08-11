Мижав интерес към кандидатите за антикорупционната комисия, само една организация с въпроси (Обзор)

Трима от номинираните бяха допуснати до изслушване, четвъртият трябва да отстрани пропуски в документите си

Вял интерес към кандидатите за Комисията за противодействие на корупцията (КПК) демонстрират от неправителствения сектор и научните среди.

Седемдневният срок за становища и питания изтече още на 7 август, а до момента единствената организация, която е изпратила въпроси, е Българският институт за правни инициативи (БИПИ). Право да питат имат още висшите училища, граждански и научни организации.

За КПК са номинирани четирима - адвокат Мария Даскалова, настоящият шеф и зам.-шеф на отдела за противодействие на корупцията Стоян Петков и Петър Коев (тримата са издигнати от управляващата коалиция) и адвокат Аделина Натина. Тя е предложена от фондация “Креативна общност” и е известна като

адвокатката на бившата шефка на митниците Петя Банкова

От БИПИ отправят осем общи питания към четиримата кандидати и поотделно по 5-6 към всеки от тях. Макар и въпросите им да са много подробни, липсата на такива от други неправителствени организации беше спомената и на заседанието на номинационната комисия в понеделник. Нейните членове се надяват, че в следващите дни може да пристигнат и още въпроси.

Задачата на номинационната комисия, която е новост, е да прегледа документите, концепциите и да оцени кандидатите. В нея са Силвия Къдрева, която е зам.-шефка на Сметната палата, адвокатката Нина Седефова, съдията от ВКС Калин Калпакчиев, главният секретар на омбудсмана Айсун Авджиев и главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова.

В понеделник трима от кандидатите за КПК бяха допуснати до изслушване от номинационната комисия. На адвокат Аделина Натина беше даден три дни срок да отстрани пропуски в документите си. Тя не беше подала декларация за конфликт на интереси и не беше дала съгласие за проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност. Още в ранния следобед Натина подаде декларацията си за интереси.

Следващото заседание на номинационната комисия ще е в петък, когато тя ще реши дали да допусне и Аделина Натина до изслушване. Номинационната комисия ще приключи работа с оценки на кандидатите. Те обаче

не ангажират народните представители,

които ще гласуват за кандидатите.

Най-вероятно изборът ще се проведе през септември. Бъдещето на КПК обаче не е много ясно, защото в предпоследния ден на парламента преди лятната ваканция от “ДПС-Ново начало” внесоха законопроект за нейното закриване. Според предложението противодействието на корупцията отива в ДАНС, а декларациите за имущество и конфликт на интереси - в Сметната палата.

Един от въпросите, който от БИПИ отправят към кандидатите, е какво мислят за тези предложения. Друг от любопитните въпроси е

дали са използвали изкуствен интелект при писането на концепциите си

Очаквано най-подробни са тези на Стоян Петков и Петър Коев, които познават работата на комисията отвътре.