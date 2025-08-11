1,5 млн. лева за храм и спор кой да го строи скараха митрополията и кмета на “Изгрев”

Църквата твърди, че Делян Георгиев им оказва натиск довършителните работи да извърши "Дока строй" ЕООД

Това е смешно, отговаря той - офертите били три, но въпросната компания предложила най-добра цена и срокове

Столичният район “Изгрев” е единственият в София без храм на своя територия, а довършването на новостроящия се “Св. Пимен Зографски” е под въпрос заради напрежение между Софийската света митрополия и кмета д-р Делян Георгиев. В безпрецедентна позиция от митрополията обвиниха кмета, че им е оказвал натиск в полза на конкретна фирма, която да завърши църквата.

Тя е изградена

с дарения от

1,4 млн. лв.

През юни м.г. по инициатива на Делян Георгиев Столичният общински съвет отпуска 1,5 млн. лв. на митрополията, за да довърши храма. Парите трябва да се преведат на църковното настоятелство, което да избере фирмата изпълнител. Процедурата не е по Закона за обществените поръчки и зависи изцяло от избора на настоятелството. Средствата обаче така и не се превеждат. Има разговори процедурата да се отпуши, но без резултат. Преди дни във фейсбук кметът написа, че довършването на храма се бави без “адекватно, колегиално и юридически обосновано обяснение от страна на бюрократите на митрополията”.

Различна е версията на Софийската света митрополия, което стана ясно от позицията ѝ в понеделник. В нея първо благодарят на общината и общинските съветници за безвъзмездната финансова помощ и споделят желанието на д-р Георгиев храмът да бъде завършен и осветен. След това обаче го обвиняват в оказване на натиск.

От началото на лятото върху ръководството на Софийската света митрополия се упражнява системен натиск строителни дейности да се възложат на “Дока строй” ЕООД.

Разходването на публични средства ни задължава да бъдем особено внимателни при определянето на изпълнителя и конкретните договорни условия. Беше ни предоставен за одобрение договор с “Дока строй” ЕООД, който изискваше 30% авансово плащане, но без обезпечение. Представихме изцяло нов проект на договор и наред с това поискахме авансовото плащане да бъде обезпечено с банкова гаранция, но това искане бе отхвърлено. Д-р Делян Георгиев си позволи да преговаря от името на “Дока строй” ЕООД и да поставя условия, неизпълнението на които според него щяло да доведе до задължение на Софийската света митрополия да върне предоставената финансова помощ. Ден преди публикацията на д-р Георгиев разбрахме, че “Дока строй” ЕООД са съгласни да отпадне авансовото плащане поради нежеланието им да обезпечат същото с банкова гаранция”, пишат от Софийската света митрополия.

“24 часа” потърси кмета на район “Изгрев”, за да коментира обвиненията.

Меко казано, е смешно, че съм оказвал натиск, за да бъде избрана определена фирма.

Църковното

настоятелство е

предложило

три оферти Най-добрата като срокове и цени е на въпросната фирма. Това са оферти, няма сключени договори, няма ангажименти на настоятелството или митрополията, заяви той. ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ

Георгиев отрича да е оказвал натиск за каквото и да било. За кмета било нормално да има оферти от различни фирми за довършването на храма и те да бъдат предложени за одобрение. Не мога да разбера защо четири месеца след превеждането на сумата от Столичната община на митрополията продължаваме да чакаме да получим тези пари и да изгубим целия летен период, който е най-подходящ за строителството, добави д-р Делян Георгиев. Той е втори мандат кмет на района. През 2019 г. е подкрепен от БСП, а през 2023 г. спечели с листата на ПП-ДБ-СС. Георгиев прочел с изумление становището на Софийската Света митрополия, след като апелирал във фейсбук да бъде изпълнено решението на Столичния общински съвет за отпускане на средствата към църковното настоятелство. Самият той не бил негов член.

Станах кмет през 2019 г. и положих много усилия, за да изградим църквата. Аз и църковното настоятелство подсигурихме 1,4 млн. лв. дарения. Сега се нуждаем от сумата, гласувана в Общинския съвет, за да довършим храма и да можем да го осветим. Тази позиция ме изненадва с внушенията, които се правят. Надявам се това да не е форма на политическа атака или ангажираност. Не искам да разсъждавам в тази посока, каза още кметът.

Че не е имало натиск, твърди и инж. Борислав Пелов от църковното настоятелство на храма. Бил съм на всички разговори на Делян Георгиев с администрацията на митрополията. Не е оказван натиск. Това е някакво недоразумение. Имаше предупреждение, че няма време.

Лятото си отива,

всичко поскъпва Надявахме се да има освещаване на 3 ноември, след това на Великден. Това е добро дело, вложен е много труд, коментиря той. В църковното настоятелство Пелов е с протойерей Антоний Милушев. Двамата заедно с кмета Георгиев от години работят по кампания за набирането на дарения, с които е построена църквата в “Изгрев”. Стигнало се до доклада в Общинския съвет, след като всички канали за пари били изчерпани.

На финала обаче процедурата спира. Настоятелството не получава по сметката си парите от митрополията. Те са отпуснати целево за довършването на храма и не могат да се харчат за друго.

От митрополията обаче стигат по-далеч. Те са направили проверка на фирмата с най-добра оферта. Според тяхната справка в Търговския регистър дружеството е регистрирано през 2019 г. с капитал от 100 лв., а седалището му е в село Овчарци, oбщина Сапарева баня. Инж. Борислав Пелов и отец Антоний от църковното настоятелство

В сайта на Камарата на строителите фирмата нямала деклариран производствен опит за 2022 и 2024 г., а този за 2023 и 2025 г. бил изцяло от дейности в район “Изгрев”. Посочват се детски площадки и работи по детски градини - пристройки, надстрояване, ремонт на покриви.

Можем само да предполагаме как “Дока строй” ЕООД е избрано за изпълнител на тези дейности и дали не е по причина, че кмет на района за периода на извършването им е именно д-р Георгиев, пишат в позицията си от Софийската света митрополия. Според тях фирмата с най-добрата оферта за храма няма капацитет да изпълни строителните дейности. “24 часа” потърси компанията на обявения в регистъра телефон, но никой не отговори.

Да, фирмата е работила в район “Изгрев”. Правила е два големи обекта в детски градини. Доволен съм от качеството на работа. Но нека от митрополията да проверят дали същата фирма не е работила по техни обекти в Кюстендил, Дупница и Благоевград, реагира д-р Георгиев.

И добавя: Ако искат да спират църквата, да я спират. Какво да направя? Става въпрос за три оферти. Като не им харесват, да търсят други. Договорите са с църковното настоятелство, не с общината. Подписвайте, работете, за да може да се случват нещата, не да губим време. Тази църква хората в района я чакат от 30 г. Всеки ден ме питат какво става. Какво да им кажа - имаме пари, ама не ни ги дават?

От Софийската света митрополия уверяват кмета, че желанието за довършването на храма е общо, но призовават това да се случи с открита и конкурентна процедура.