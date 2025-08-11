ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Филип Киркоров вечеря с Катя и Здравко от "Ритон" ...

Спипаха кърджалиец да шофира без книжка в Първомай, не му е за първи път

Ваня Драганова

852
Съдебната палата в Първомай

Споразумя се да бъде наказан само с глоба от 500 лв. 

Мъж от Кърджали, който няма никакво образование, а следователно не би могъл да притежава и шофьорска книжка, беше засечен зад волана на рено в Първомай. Той бил спрян за проверка на 23 май т. г. и така било установено, че не само е неправоспособен водач, а и преди броени месеци - през февруари 2-25-а, е наказван за същото нарушение от Районното управление на полицията в Харманли.

Въпреки това заради чистото си съдебно минало той договорил да бъде освободен от наказателна отговорност и глобен само с 500 лв. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Първомай. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

