Дъщерята на изчезналия в Охридското езеро българин: Да ни помогнат поне да открием тялото му

Да ни помогнат поне тялото му да намерим. Да си го приберем под някаква форма вкъщи. Това казва Ния Танчева, дъщеря на изчезналия в Охридското езеро 52-годишен Илия.
Близките на българина призовават българската държава да изпрати опитни водолази на място.
Продължава издирването му, съобщиха от МВнР. Информацията е на Генералното консулство в Битоля. Съдействие се оказва от Червения кръст, езерската полиция и доброволци от България. Генералното консулство поддържа постоянен контакт с местните власти и следи развитието на случая.
52-годишният български гражданин е в неизвестност след гмуркане на 89 метра дълбочина в събота. Сигналът за изчезването е получен в 13:15 часа местно време от Охридската полиция и Езерната полиция.
„За момента няма никакви следи от него. Няма тяло. Абсолютно никаква част от екипировката не е намерена", сподели Ния Танчева, дъщеря на изчезналия.
В събота 52-годишният Илия заминал за Северна Македония. Там го чакал негов приятел македонец. Решили да се гмуркат в Охридското езеро и отишли в района на село Търпейца. Първо във водата влязъл приятелят му, а след това и Илия.
„И македонецът се е опитал да го достигне, тъй като баща ми е тръгнал много бързо надолу към желаната от него дълбочина. Като е стигнал обаче не е имало абсолютно никаква следа от него", допълни тя.
Подводното течение и дълбочината затрудняват акцията.
„Два водни и въздушен дрон го търсят. Негови приятели го издирват с лодка по бреговете", каза още дъщеря му пред NOVA.
Мъжът бил запален по екстремните спортове, имал богат опит в спускането на големи дълбочини.
„Той вече има 120 метра рекорд в Египет, на обикновен въздух, а този път искаше да направи 150", допълва Ния.
„Да ни помогнат поне тялото му да намерим. Ако то е останало на дъното на езерото на 280 метра, тъй като той е бил с пет бутилки свързани с него, там няма как да стигне нито водолаз, нито дрон. Да ни помогнат да си го приберем под някаква форма вкъщи", помоли дъщеря му.
В село Скутаре, където мъжът има бензиностанция и автомивка, не губят надежда.
„Много пъти той ми е разказвал за негови ситуации в които е бил на ръба и винаги е успявал да се спаси. И се моля, и се надявам, че и този път ще успее", каза кметът на населеното място Катя Тодорова.
„Дано Господ да е с него, всичко да бъде както трябва", обясни местният Любен Киров.
Семейството му също не губи вяра.
„Защото той ни е всичко. Имаме неповторима връзка", каза още дъщеря му.