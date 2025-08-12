Продължава борбата с пожара в Сунгурларе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пети ден продължава да бушува пожар около Сунгурларе, а вчера той се разгоря с нова сила.

40 жители на село Скала бяха евакуирани и прекараха нощта в сградата на бившия ловен дом, пише bTV.

Вчера следобед огънят рязко се обърна към къщите. Задействана е системата BG-ALERT, но десетки хора отказват евакуация извън селото и останаха в центъра, на безопасно място.

Шведските самолети от пожара в Пирин се върнаха да гасят над Скала, на терен през цялата нощ останаха 40 огнеборци, горски и екипи на полицията.

Пожарът беше овладян, една необитаема къща е изгоряла, няма пострадали и бедстващи хора.