ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Народът се втурна да внася левовете в банки и те у...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21088957 www.24chasa.bg

Продължава борбата с пожара в Сунгурларе

1196
Голям пожар гори край Сунгурларе СНИМКА: Фейсбук/Даяна Керчева

Пети ден продължава да бушува пожар около Сунгурларе, а вчера той се разгоря с нова сила.

40 жители на село Скала бяха евакуирани и прекараха нощта в сградата на бившия ловен дом, пише bTV.

Вчера следобед огънят рязко се обърна към къщите. Задействана е системата BG-ALERT, но десетки хора отказват евакуация извън селото и останаха в центъра, на безопасно място.

Шведските самолети от пожара в Пирин се върнаха да гасят над Скала, на терен през цялата нощ останаха 40 огнеборци, горски и екипи на полицията.

Пожарът беше овладян, една необитаема къща е изгоряла, няма пострадали и бедстващи хора.

Голям пожар гори край Сунгурларе СНИМКА: Фейсбук/Даяна Керчева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)