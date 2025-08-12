ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гледат жалбата на обвинения Красимир Георгиев за мъчения и убийства на животни в Перник

Габриела Сашова и Красимир Георгиев са упражнявали насилие над животни.

Съдът ще разгледа жалба на Красимир Георгиев, обвинен за жестокост и причиняване на смърт на животни, срещу отказано изменение на мярката му „задържане под стража".

През юни Апелативният съд в София остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лв., пише Нова.

През март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани за жестокост и убийство над животни. Според разследването те са създавали садистични сексуални клипове, в които умишлено измъчвали и убивали животни срещу заплащане.

