Мъж от Кюстендилско твърди, че е тормозен и бит, а домът му атакуван с коктейл "Молотов"

Мъж от Кюстендил твърди, че е жертва на непрестанен тормоз, предава Нова тв. От кадри на охранителни камери се вижда как домът му е атакуван с коктейл "Молотов", а самият мъж е много пъти заплашван и бит и дори наръган с нож в ръката.

Николай Георгиев село Соколщица споделя, че преди преди около година и половина - две е имал отношения с комшийката си. Приключиха нещата с нея и започнаха нападения към мен. Почнаха да ми чупят камери, да ме заплашват и не са спирали, споделя още той.

То не бяха опити за пребивания, биха ме един път. Не мога да ги разбера защо имат проблем с мене. Не е имало насилие от мен към нея, казва още Георгиев. Съседката му извадила ограничителната заповед да не я доближава на 50 метра от нея, но те са комшии и той не може да я спазва. Според него при раздялата не е имало проблеми. Въпреки това той има 18 жалби пуснати срещу нея, а тя срещу него има 7.