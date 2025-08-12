ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Потушени са 159 пожара в страната за последното денонощие

Пожар / Снимката е илюстративна

Потушени са 159 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 214 сигнала за произшествия.

При пожарите за изминалите 24 часа няма загинали и пострадали.

С материални щети са възникнали 27 пожара, от които девет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 132 пожара.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи.

Пожар / Снимката е илюстративна

