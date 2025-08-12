Шофьор 5 месеца без книжка заради фалшиво положителен тест за наркотици

Шофьор остана 5 месеца без работа и книжка заради фалшиво положителен тест за наркотици. На 3 април около 10 ч сутринта в Исперих Ахмед Исмаил е спрян за проверка.

Пробата за алкохол била отрицателна, но за наркотици е реагирал на бензодиазепини. Мъжът е дал и кръвна проба и е направил допълнителни изследвания във военната болница във Варна. Всички анализи са показали, че човекът е чист. Близо 5 месеца е бил без книжка и е останал без работа, защото е работил в Германия като шофьор.

Не съм взимал никакви лекарства и не съм употребявал. Бях в шок и в първия момент не вярвах, даже мислех, че се шегуват с мен. Не знаех какво да правя, споделя Ахмед пред Нова тв. По думите му и за семейството му било шок.

Аз съм онкоболен. След този случай положението ми се влоши. Работих в Германия, загубих си работата, сега съм без работа, казва още той.

Ахмед Исмаил допълни, че ще си търси правата от производителя и вносителя на тези тестове, а полицаите са си вършили работа.

Много хора са си патили от това нещо. Тези тестове не показват правилно. Правителството да направи така, че резултатите да излизат за 2-3 дни. Ще си търся правата от производителя, после от вносителя и чак тогава МВР. Искам тези апарати, които не показват правилно, да не ги използват, каза още той.