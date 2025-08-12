ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21089051 www.24chasa.bg

Шофьор 5 месеца без книжка заради фалшиво положителен тест за наркотици

1424
дрегер СНИМКА: Архив

Шофьор остана 5 месеца без работа и книжка заради фалшиво положителен тест за наркотици. На 3 април около 10 ч сутринта в Исперих Ахмед Исмаил е спрян за проверка. 

Пробата за алкохол била отрицателна, но за наркотици е реагирал на бензодиазепини. Мъжът е дал и кръвна проба и е направил допълнителни изследвания във военната болница във Варна. Всички анализи са показали, че човекът е чист. Близо 5 месеца е бил без книжка и е останал без работа, защото е работил в Германия като шофьор.

Не съм взимал никакви лекарства и не съм употребявал. Бях в шок и в първия момент не вярвах, даже мислех, че се шегуват с мен. Не знаех какво да правя, споделя Ахмед пред Нова тв. По думите му и за семейството му било шок.

Аз съм онкоболен. След този случай положението ми се влоши.  Работих в Германия, загубих си работата, сега съм без работа, казва още той. 

Ахмед Исмаил допълни, че ще си търси правата от производителя и вносителя на тези тестове, а полицаите са си вършили работа.

Много хора са си патили от това нещо. Тези тестове не показват правилно. Правителството да направи така, че резултатите да излизат за 2-3 дни. Ще си търся правата от производителя, после от вносителя и чак тогава МВР. Искам тези апарати, които не показват правилно, да не ги използват, каза още той. 

дрегер СНИМКА: Архив
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)