Районният кмет на „Изгрев": Не съм натискал църквата да избере определена фирма за строеж на храм

Предложихме три оферти на Софийската света митрополия за строеж на храм, а не както те твърдят – само една. Това каза по Би Ти Ви районният кмет на „Изгрев" в столицата Делян Георгиев. Според него многократно това е обсъждано и с представители на митрополията и с църковното настоятелство и той не разбирал защо те бавят превеждането на парите, които столицата дари, в специална банкова сметка.

Според него повод за спора е, че общината е настоявала парите от дарението на общината за построяването на храма да бъдат преведени в банкова сметка, чието използване да се блокира до реалното начало на строежа на храма.

Софийската митрополия и кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев влязоха в спор кой е отговорен за забавено строителството на храма "Св. Пимен Зографски" в София. Стигна се и до сериозни обвинения - митрополията твърди, че Георгиев е оказвал натиск да бъде избрана конкретна строителна фирма за довършване на дейностите по храма. Това стана след публикация на кмета, който настоява, че Църквата е тази, която бави проекта без причина..

През юли 2024 г. Столичният общински съвет одобрява отпускането на 1,517 млн. лева от бюджета за довършване на православния храм, който ще е първият в район "Изгрев". В края на април 2025 г. сумата е преведена на Митрополията, която трябва да я прехвърли на църковното настоятелство – възложител на строежа.

Миналата седмица обаче Георгиев казва, че "нито стотинка не е постъпила по сметката на настоятелството".

"В качеството си на кмет на район "Изгрев" отправих официално питане до Светата Митрополия с искане да ми бъде обяснено поради какви причини месеци наред се бави физическият превод на одобрената сума към сметката на църковното ни настоятелство", пише той в позицията си. Той припомня хронологията от 2024 г. досега и казва, че няма "адекватно, колегиално и юридически обосновано обяснение от страна на бюрократите на Митрополията".

В отговор Софийската митрополия излиза със становище, в което не отговаря на въпроса, а контраатакува. Църквата пише, че от началото на лятото е подложена на "системен натиск" строителните дейности да бъдат възложени на определена фирма - "Дока строй" ЕООД – избрана според тях лично от кмета. Митрополията твърди, че Георгиев е преговарял от името на компанията и е поставял условия, включително за авансово плащане от 30% без обезпечение.