Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Арестуваха подпалвач, причинил голям пожар в центъра на Велико Търново (Снимки)

Дима Максимова

[email protected]

1940
Пожар горя в бившите казарми на старото военно училище в центъра на Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

Потушен е пожарът, който горя през нощта в района на старото военно училище във Велико Търново. "Само за час и половина бе овладян и изгасен огънят, запален от човек в старите бракувани казарми. Извършителят е установен и задържан!", оповести във фейсбук кметът Даниел Панов.

Шест пожарни коли и 24 огнеборци се борили с пламъците. Кметът, който заедно с областния управител Юлия Мутафчиева бе на мястото на стихията им благодари за неуморната и професионална работа. Панов изказа признателност и на старши комисар Красимир Кръстев и главните инспектори Станко Лазов и Пламен Иванов, които винаги са на терен.

Пожар горя в бившите казарми на старото военно училище в центъра на Велико Търново
Даниел Панов, шефът на строителната ирекция Динко Кечев и Юлия Мутафчиева координират работата по потушаване на огнените езици
Шест пожарни коли и 24 огнеборци се борили с пламъците, ръководени от шефа им комисар Красимир Кръстев.
