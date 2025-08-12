Арестуваха подпалвач, причинил голям пожар в центъра на Велико Търново (Снимки)

Потушен е пожарът, който горя през нощта в района на старото военно училище във Велико Търново. "Само за час и половина бе овладян и изгасен огънят, запален от човек в старите бракувани казарми. Извършителят е установен и задържан!", оповести във фейсбук кметът Даниел Панов.

Шест пожарни коли и 24 огнеборци се борили с пламъците. Кметът, който заедно с областния управител Юлия Мутафчиева бе на мястото на стихията им благодари за неуморната и професионална работа. Панов изказа признателност и на старши комисар Красимир Кръстев и главните инспектори Станко Лазов и Пламен Иванов, които винаги са на терен.