Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Главен комисар Джартов: За денонощие имаме 159 нови пожара - не намаляваме броя

Александър Джартов КАДЪР: NOVA

Не сме безпомощни, но това са изключително трудни за овладяване стихии. През последното денонощие сме имали 159 нови пожара, което показва, че броят на пожарите е устойчив и не го намаляване. Това заяви пред Нова тв шефът на пожарната у нас главен комисар Александър Джартов.

Той допълни, че привличат допълнително служители на дежурство, за да разполагат с повече екипи. Извършваме организация по разполагане на критични и възлови места, включително патрулиране на служители с леки автомобили, обясни той.

Главен комисар Джартов обясни, че условията, в които се намират - с високи температури, буйна растителност и необработваеми територии - е изключително предизвикателство за спирането на тези пожари.

По отношение използването на самолети за гасене на пожари той заяви, че сами по себе си летателните средства не са достатъчни. Необходима е комбинация и с наземни екипи. Винаги, когато разполагаме с повече ресурси, е по-лесно да ги управляваме, уточни той. 

